В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

22 Май 2020 2020-05-22T13:25:36+03:00

Сообщить о фактах пьяного вождения можно по телефону 8(4012) 552-811

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В Калининградской области с 22 по 24 мая будет проходить профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячеи линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU