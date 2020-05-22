2020-05-22T13:25:36+03:00
Общество

В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Сообщить о фактах пьяного вождения можно по телефону 8(4012) 552-811
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с 22 по 24 мая будет проходить профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячеи линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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