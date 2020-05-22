2020-05-22T13:53:41+03:00
Общество

Калининградца оштрафовали на 30 тысяч за дачу взятки полицейскому

В судебном заседании мужчина признал вину полностью и раскаялся в содеянном
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде осудили местного жителя за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре прошлого года 37-летний мужчина передал начальнику ОЭБ и ПК полиции Московского района Калининграда взятку в размере 40 тысяч рублей. Таким образом он пытался помочь своей супруге, которой грозило наказание на торговлю контрафактом.

В судебном заседании мужчина признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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