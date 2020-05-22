Калининградца оштрафовали на 30 тысяч за дачу взятки полицейскому

22 Май 2020 2020-05-22T13:53:41+03:00

В судебном заседании мужчина признал вину полностью и раскаялся в содеянном

Изменить размер текста: A A

В Калининграде осудили местного жителя за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре прошлого года 37-летний мужчина передал начальнику ОЭБ и ПК полиции Московского района Калининграда взятку в размере 40 тысяч рублей. Таким образом он пытался помочь своей супруге, которой грозило наказание на торговлю контрафактом.

В судебном заседании мужчина признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU