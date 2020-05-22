2020-05-22T13:59:12+03:00
Общество

Калининградец разбил автомобиль сестры и заявил об угоне

Мужчину будут судить за ложный донос о преступлении
Виктор Сергеев
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Жителя Краснознаменского района будут судить за ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В феврале этого года мужчина позвонил в полицию и сообщил, что кто-то угнал автомобиль его сестры. Однако в ходе проверки выяснилось, накануне заявитель катался на машине, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль получил технические повреждения, поэтому горожанин попытался избежать расходов на ремонт.

На него завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о преступлении». Судебное заседании назначено на 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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