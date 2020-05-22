В 2020 году в Калининградской области планируют достроить три проблемных дома

22 Май 2020 2020-05-22T14:07:50+03:00

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В этом году в Калининграде планируется достроить три проблемных дома. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 22 мая, сообщила министр регионального контроля Елена Серая.

По ее словам, речь идет об объектах недобросовестных застройщиков ООО «Балтийская Торговая Палата», ООО «Балтикремкомплект» и ООО «Мед-Вест». Строительство проблемных домов завершают новые инвесторы.

По словам Серой, продвигается и строительство о улице Карташева в Калининграде. С 2018 года прежний застройщик ООО «Октан-Сервис» передал функции застройщика ООО «Холм Весны».

«Для покрытия недостающих средств проработан вопрос увеличения этажности дома до 12 надземных этажей. Выполнена корректировка проектной документации, получено положительное заключение негосударственной экспертизы, а также привлечены дополнительные средства инвестора. Количество квартир увеличилось с 144 до 192 помещений. Строительство объекта имеет положительную динамику, на площадке ведутся работы на уровне десятого этажа», - сказала министр.

ИСТОЧНИК KP.RU