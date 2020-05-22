На мамоновской трассе после столкновения загорелись два автомобиля

22 Май 2020 2020-05-22T14:17:00+03:00

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На автодороге Калининград-Мамоново в результате ДТП загорелись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

В районе СНТ «Мечта» произошло лобовое столкновение «Форда» и «Тойоты», после чего автомобили загорелись.

На месте работали сотрудники МЧС, которые потушили пожар. По предварительной информации водители получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU