На мамоновской трассе после столкновения загорелись два автомобиля
По предварительной информации водители получили травмы.
.Фото: Александр Подгорчук
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На автодороге Калининград-Мамоново в результате ДТП загорелись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
В районе СНТ «Мечта» произошло лобовое столкновение «Форда» и «Тойоты», после чего автомобили загорелись.
На месте работали сотрудники МЧС, которые потушили пожар. По предварительной информации водители получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU