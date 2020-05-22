В Калининграде двое мужчин украли с территории стройплощадки 1,5 км кабеля

22 Май 2020 2020-05-22T15:17:11+03:00

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

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В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу кабеля с территории строящегося дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

1500 метров кабеля пропали со строительного объекта на улице Фрунзе. В ходе расследования полицейские установили, что кражу совершили двое местных жителей в возрасте 21 и 20 лет.

«Молодые люди сознались в содеянном и пояснили, что собирались сдать похищенное в пункт приёма металлолома. Кабель изъят», - отметили в пресс-службе УМВД.

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU