К строительству новой школы на Сельме привлекут лучших калининградских субподрядчиков

22 Май 2020 2020-05-22T15:23:15+03:00

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Власти Калининграда обязали генподрядчика строительства школы на улице Рассветной привлечь к работе лучшие субподрядные организации. Об этом сообщил председатель комитета территориального развития и строительства мэрии Артур Крупин. По его словам, это связано с тем, что у генподрядчика, выигравшего контракт по школе, много и других объектов по городу.

«Понятно, что генподрядчик имеет обязательства перед заказчиками на других объектах, и нам следует постоянно контролировать этот вопрос. Но все будет зависеть от слаженности работы команды – команды сильных субподрядчиков. Думаю, что в июне основные субподрядчики будут уже определены, сейчас генподрядчик занимается мониторингом и выбором субподрядных организаций. Эти компании будут представлены на согласование заказчику. Мы проверим правоустанавливающие и разрешительные документы, соответствующие допуски СРО, наличие специалистов в национальном реестре строителей, кто будет подписывать исполнительную и техническую документацию. И надеюсь, что мы будем работать по утвержденному графику и в конце 2021 года введем школу в эксплуатацию», – резюмировал Артур Крупин.

Напомним, новая школа на 1725 учеников должна облегчить ситуацию на Сельме, поскольку разгрузит 40-ю гимназию, которая сейчас переполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU