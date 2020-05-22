Зарезавший соседа в новогоднюю ночь калининградец предстанет перед судом
Под бой курантов 1 января двое жителей поселка Маршальское Гурьевского района усиленно отмечали наступление нового года. Который начали чрезвычайно неудачно, по пьяному делу вдрызг разругавшись между собой. В итоге рассвирепевший 57-летний хозяин квартиры схватил со стола нож и вонзил его 60-летнему соседу в грудь. После чего, видимо, осознав, что натворил, выбежал на улицу.
Раненый смог дотащиться к родственникам, те вызвали «Скорую», но довезьти до больницы живым мужчину не удалось. Искать убийцу долго не пришлось – на забившегося в кусты неподалеку от своего дома сельчанина оперативников вывела служебная собака.
Запираться подследственный не стал, и на днях Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области объявил о завершении расследования уголовного дела, передав его в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU