Зарезавший соседа в новогоднюю ночь калининградец предстанет перед судом

22 Май 2020 2020-05-22T16:26:58+03:00

Вонзив нож в грудь гостю, хозяин квартиры выбежал на улицу и сидел в кустах до появления полицейских

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Под бой курантов 1 января двое жителей поселка Маршальское Гурьевского района усиленно отмечали наступление нового года. Который начали чрезвычайно неудачно, по пьяному делу вдрызг разругавшись между собой. В итоге рассвирепевший 57-летний хозяин квартиры схватил со стола нож и вонзил его 60-летнему соседу в грудь. После чего, видимо, осознав, что натворил, выбежал на улицу.

Раненый смог дотащиться к родственникам, те вызвали «Скорую», но довезьти до больницы живым мужчину не удалось. Искать убийцу долго не пришлось – на забившегося в кусты неподалеку от своего дома сельчанина оперативников вывела служебная собака.

Запираться подследственный не стал, и на днях Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области объявил о завершении расследования уголовного дела, передав его в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU