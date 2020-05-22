2020-05-22T16:34:32+03:00
Происшествия

В полиции сообщили подробности ДТП под Калининградом, после которого сгорели две машины

В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы и был госпитализирован.
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу днем на мамоновском шоссе после ДТП сгорело два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, в сторону Калининграда двигалась «Тойота», водитель которой остановился для совершения маневра. В этот момент в автомобиль врезался движущийся сзади «Форд».

«После ДТП водитель «Тойоты» вышел из автомобиля и помог выбраться второму участнику происшествия, автомобиль которого загорелся. Подоспевшие очевидцы попытались потушить пламя из огнетушителей, однако это не помогло. После чего водитель «Тойоты» сел в свой автомобиль в надежде отогнать его от пылающей иномарки, однако поврежденный металл «сцепил» оба автомобиля и попытка спасти машину не удалась», - сообщили в полиции.

В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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