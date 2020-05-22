В полиции сообщили подробности ДТП под Калининградом, после которого сгорели две машины
В пятницу днем на мамоновском шоссе после ДТП сгорело два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, в сторону Калининграда двигалась «Тойота», водитель которой остановился для совершения маневра. В этот момент в автомобиль врезался движущийся сзади «Форд».
«После ДТП водитель «Тойоты» вышел из автомобиля и помог выбраться второму участнику происшествия, автомобиль которого загорелся. Подоспевшие очевидцы попытались потушить пламя из огнетушителей, однако это не помогло. После чего водитель «Тойоты» сел в свой автомобиль в надежде отогнать его от пылающей иномарки, однако поврежденный металл «сцепил» оба автомобиля и попытка спасти машину не удалась», - сообщили в полиции.
В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU