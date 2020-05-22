На выходных въезд в приморские муниципалитеты будет ограничен
Власти вновь продлили запрет на посещение
.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Запрет на въезд в приморские муниципалитеты будет действовать на предстоящих выходных. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
«Приморская зона будет закрыта на предстоящие выходные», - заявили в оперштабе.
Как ранее сообщала «Комсомолка», въезд в приморские города будет осуществляться только для владельцев жилья, по прописке, либо если человек имеет подтверждение, что работает в данном муниципалитете. Также власти разрешили гулять местным жителям на диких пляжах.
ИСТОЧНИК KP.RU