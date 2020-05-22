2020-05-22T16:44:55+03:00
Общество

На выходных въезд в приморские муниципалитеты будет ограничен

Власти вновь продлили запрет на посещение
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Запрет на въезд в приморские муниципалитеты будет действовать на предстоящих выходных. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«Приморская зона будет закрыта на предстоящие выходные», - заявили в оперштабе.

Как ранее сообщала «Комсомолка», въезд в приморские города будет осуществляться только для владельцев жилья, по прописке, либо если человек имеет подтверждение, что работает в данном муниципалитете. Также власти разрешили гулять местным жителям на диких пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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