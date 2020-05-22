22 Май 2020 2020-05-22T18:16:02+03:00

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В Калининграде участились кражи велосипедов, которые их владельцы оставляют в подвалах и подъездах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, за дежурные сутки сотрудники уголовного розыска раскрыли два велопреступления. В одном случаев велосипед похитили из подвала жилого дома на улице Соммера, во втором злоумышленник похитил транспорт из подъезда.

«По статистике, самым распространенным местом совершения преступления является кража из подъезда в ночное время, а также более половины всех зарегистрированных краж совершено путем повреждения парковочного троса», - отметили в пресс-службе УМВД.

В случае кражи необходимо незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного – 102).

ИСТОЧНИК KP.RU