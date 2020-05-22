2020-05-22T21:34:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда в Калининграде начнут полноценно работать детсады

Недавно COVID-19 был выявлен у одного из воспитателей
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В нормальный режим работы детские сады в Калининградской области перейдут не раньше июля. Об этом на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, в Калининграде COVID-19 был выявлен у одного воспитателя детского сада в Калининграде. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая, отрабатывается круг контактов. Это значит, что о полноценной работе детских садов еще преждевременно.

- Мы несем большую ответственность за жизнь и здоровье всех жителей Калининградской области, - сказал глава области. - Главы администраций, комитеты по образованию сейчас должны с особым вниманием следить за санитарно-эпидемическим благополучием в дежурных группах, чтобы соблюдался входной контроль, наблюдение за сотрудниками и воспитанниками учреждений. Никаких очных, массовых собраний для воспитателей проводиться не должно.

Губернатор добавил, что "в нынешней ситуации понятно, что мы сможем полноценно открыть детские сады не ранее начала июля, если, конечно, ситуация в регионе улучшится".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие штрафы грозят калининградцам за нарушение масочного режима после 25 мая
Под коронавирус в Калининграде перепрофилировали кожвендиспансер на Барнаульской
Стало известно, когда в Калининграде начнут полноценно работать детсады
В Калининграде участились кражи велосипедов
До 30 тысяч рублей: с понедельника в Калининграде за отсутствие маски на улице начнут штрафовать
На выходных въезд в приморские муниципалитеты будет ограничен
В полиции сообщили подробности ДТП под Калининградом, после которого сгорели две машины
Зарезавший соседа в новогоднюю ночь калининградец предстанет перед судом
К строительству новой школы на Сельме привлекут лучших калининградских субподрядчиков
В Калининграде двое мужчин украли с территории стройплощадки 1,5 км кабеля
Хабиб Нурмагомедов продаст свои перчатки, чтобы помочь Милане Семеньковой
На мамоновской трассе после столкновения загорелись два автомобиля
В 2020 году в Калининградской области планируют достроить три проблемных дома
Калининградец разбил автомобиль сестры и заявил об угоне