Стало известно, когда в Калининграде начнут полноценно работать детсады

22 Май 2020 2020-05-22T21:34:06+03:00

Недавно COVID-19 был выявлен у одного из воспитателей

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В нормальный режим работы детские сады в Калининградской области перейдут не раньше июля. Об этом на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, в Калининграде COVID-19 был выявлен у одного воспитателя детского сада в Калининграде. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая, отрабатывается круг контактов. Это значит, что о полноценной работе детских садов еще преждевременно.

- Мы несем большую ответственность за жизнь и здоровье всех жителей Калининградской области, - сказал глава области. - Главы администраций, комитеты по образованию сейчас должны с особым вниманием следить за санитарно-эпидемическим благополучием в дежурных группах, чтобы соблюдался входной контроль, наблюдение за сотрудниками и воспитанниками учреждений. Никаких очных, массовых собраний для воспитателей проводиться не должно.

Губернатор добавил, что "в нынешней ситуации понятно, что мы сможем полноценно открыть детские сады не ранее начала июля, если, конечно, ситуация в регионе улучшится".

ИСТОЧНИК KP.RU