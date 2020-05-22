2020-05-22T21:45:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Под коронавирус в Калининграде перепрофилировали кожвендиспансер на Барнаульской

Там развернуто 200 коек
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Под лечение больных с коронавирусной инфекцией решено перепрофилировать еще одно медицинское учреждение в Калининграде - Центр специализированной медицинской помощи (бывший кожвендиспансер) на улице Барнаульской. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, добавив, что в диспансере развернуто 200 коек.

Всего же, по словам министра здравоохранения Александра Кравченко, в области развернуто 1012 больничных коек под ковид, не считая военного госпиталя Балтфлота. В число больниц, где лечат коронавирус, в настоящее время входят следующие: областная инфекционная больница, БСМП, ЦГКБ, городская больница № 4 (бывшая портовая), а также Центр специализированной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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