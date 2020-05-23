2020-05-23T11:11:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В оперштабе рассказали подробности о последних заболевших коронавирусом в Калининграде

Почти у половины новых инфицированных ковид протекает бессимптомно
Кирилл Алексеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининграде было зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекций. Общее число заболевших (без учета выздоровевших) достигло отметки в 1158 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронаврусной инфекции, среди подтвержденных случаев COVID-19 17 выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, то есть болезнь проходит бессимптомно. 24 новых случая имели клиническую симптоматику, в том числе у 12 заболевших диагностирована пневмония.

- В настоящее время идет отработка круга контактных с заболевшим по семье, работе. Эти сведения передаются в медицинские организации для установления наблюдения и проведения обследования на коронавирусную инфекцию в установленные сроки. Всем контактным с заболевшим вручается постановление об изоляции по месту жительства, контактные с заболевшими отстраняются от работы. По месту работы заболевшего организуются дезинфекционнные мероприятия, - объяснили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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