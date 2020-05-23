2020-05-23T11:33:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавируса

Из больниц были выписаны 59 человек
Кирилл Алексеев
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано рекордное число выздоровевших от коронавируса. По информации оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, из больниц было выписано 59 человек. При этом число новых случаев заражения составило 41.

Впервые показатель превышения числа выздоровевших над новыми заболевшими был зафиксирован в минувшую пятницу. Впоследствии он повторялся в течение нескольких дней, однако говорить об установлении прочной тенденции пока рано.

Всего, по данным на 23 мая, нарастающим итогом на COVID-19 в Калининградской области обследовано 41343 человека, из них выявлено 1158 случаев заражения (530 человек выздоровел), умерли 18, остаются под медицинским наблюдением 3 156 человек, в том числе 166 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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