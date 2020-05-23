2020-05-23T12:27:25+03:00
Экономика

Крупнейший агрохолдинг России переезжает в калининградский офшор

Регистрация Baltic Logistics Company должна пройти в течение текущего года
Кирилл Алексеев
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..Фото: из архива компании
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Совет директоров Baltic Logistics Company, которой принадлежит группа компаний "Содружество", принял решение о решение о регистрации в специальном административном районе (САР) на Октябрьском острове в Калининграде. Об этом сообщили в управляющей компании "Содружество".

Как отмечается в релизе, Baltic Logistics Company должна быть зарегистрирована в калининградском офшоре в течение 2020 года. В компании объясняют, что регистрация в САР позволит Baltic Logistics Company нарастить синергию от реализуемых в настоящее время компаниями "Содружество" крупных инвестиционных проектов. Среди них - строительство предприятий по глубокой переработке масличных в Калининградской, Курской, областях, а также других регионах и созданию товаропроводящей инфраструктуры для увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса России.

Группа компаний "Содружество", основанная в 1994 году, специализируется на глубокой переработке масличных культур и других отраслях сектора АПК. Имея производственные мощности в том числе в Калининградской области, "Содружество" является одним из крупнейших налогоплательщиков регионе. Кроме того, это крупнейшее предприятие агропромышленного комплекса России, а также, по итогам 2019 года - крупнейший аграрный экспортер.

Как сообщили в Корпорации развития Калининградской области, по итогам 2019 года в калининградском офшоре был зарегистрирован 21 участник. Компаниями-участниками САР на территории России были осуществлены инвестиции на общую сумму 570,2 млн рублей. За первый квартал 2020 года число участников САР выросло до 26, среди которых появился первый международный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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