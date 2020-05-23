Лицо со шрамом: калининградская полиция разыскивает литовца, сбежавшего из суда

23 Май 2020 2020-05-23T13:16:43+03:00

По имеющимся сведениям, он находится сейчас в Калининграде

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Калининградская полиция объявила в розыск 55-летнего Иозаса Паташюса. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Калининградской области, этот гражданин, проживающий в поселке Луговое, скрылся от Нестеровского районного суда.

- По имеющим сведениям, Паташюс находится в настоящее время в Калининграде, - добавили в полиции.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить в ОП по Нестеровскому району по телефонам: 8 (40144) 2-21-02 (дежурная часть), 2-26-29 (уголовный розыск).

ИСТОЧНИК KP.RU