Под Гурьевском ночью насмерть сбили 21-летнего велосипедиста

23 Май 2020 2020-05-23T12:50:26+03:00

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Трагедия произошла в ночь на субботу на шоссе Калининград - Гурьевск. Как сообщили в ГИБДД, в 1 час 10 минут автомобиль "Мерседес", которым управлял 24-летний водитель, сбил велосипедиста.

- В результате ДТП 21-летний велосипедист скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - отметили в ГИБДД, уточнив, что наезд произошел на прямом участке дороги.

Госавтоинспекция Калининградской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте предельно внимательны при управлении транспортом. Напоминаем, пешеходам и велосипедистам, об использовании световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.

Добавим, что шоссе между поселком Васильково и Гурьевском, где случилась трагедия, не освещен и ездить там в темное время суток на велосипеде - смертельно опасно. Кроме того, в настоящее время здесь ведутся работы по строительству разворотного кольца.

ИСТОЧНИК KP.RU