2020-05-23T23:00:16+03:00
Общество

"Куда вы прете? Медом намазано?": несмотря на запрет, сотни калининградцев в субботу устремились к морю

На въездах в Светлогорск и Зеленоградск образовались внушительные пробки
Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В субботу, 23 мая, на въездах в Зеленоградск и Светлогорск, а также на выездах из Калининграда наблюдались пробки. Сотни калининградцев, несмотря на запрет правительства, решили провести солнечный день на берегу моря. Подтверждающие это фотографии размещены в соцсетях. "На Зеленоградск ж*па", - эмоционально подписал свой снимок пробки в районе Сосновки один из пользователей "ВКонтакте". Другой участник дискуссии высказался не менее живо: "Куда вы прете все? Медом намазано?".

Однако добраться до курортов смогли далеко не все. На въездах в Светлогорск и Зеленоградск стояли посты ГИБДД. Сотрудники полиции разворачивали обратно всех, кто не имеет прописки в приморских городах. Поэтому для многих часовое стояние в пробках окончилось полным разочарованием.

Напомним, в пятницу оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что в субботу и воскресенье приморские города будут закрыты для свободного въезда. Однако многие наши земляки не поверили в серьезность ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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