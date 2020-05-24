В кино по цене парковки: в Калининградской области открывается автомобильный кинотеатр
Пока обычные кинотеатры не могут возобновить работу по причине ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в Калининградской области запускаются альтернативные культурные площадки. Об открытии автомобильного кинотеатра объявили в аэропорту "Храброво".
- Автомобильный кинотеатр разместится на привокзальной площади, - говорится в сообщении "Храброво". - Первый сеанс пройдет в понедельник, 27 мая, будет показан фильм "Телохранитель киллера". Затем сеансы будут проходить ежедневно в течение недели, мы покажем одни из лучших зарубежных кинолент. Показ фильмов будет организован для зрителей, находящихся в автомобилях
В аэропорту добавили, что билетом в кино станет плата за парковку:
- Въезд на парковку аэропорта платный: 150 рублей за каждый полный/неполный час. Оплачивать можно в офисе парковки и в терминалах оплаты. Какая-либо иная отдельная плата за просмотр кинолент не взимается.
Расписание сеансов:
27 мая - "Телохранитель киллера" (режиссер Патрик Хьюз)
28 мая – «7 психопатов» (режиссер Мартин Макдонах)
29 мая – «Дом, который построил Джек» (режиссер Ларс фон Триер)
30 мая – «Место под соснами» (режиссер Дерек Сиенфрэнс)
31 мая – «Твин Пикс» (режиссер Дэвид Линч)
1 июня – «Шоссе в никуда» (режиссер Дэвид Линч).
Начало сеансов с 21 до 23 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU