В кино по цене парковки: в Калининградской области открывается автомобильный кинотеатр

24 Май 2020 2020-05-24T01:55:48+03:00

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Пока обычные кинотеатры не могут возобновить работу по причине ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в Калининградской области запускаются альтернативные культурные площадки. Об открытии автомобильного кинотеатра объявили в аэропорту "Храброво".

- Автомобильный кинотеатр разместится на привокзальной площади, - говорится в сообщении "Храброво". - Первый сеанс пройдет в понедельник, 27 мая, будет показан фильм "Телохранитель киллера". Затем сеансы будут проходить ежедневно в течение недели, мы покажем одни из лучших зарубежных кинолент. Показ фильмов будет организован для зрителей, находящихся в автомобилях

В аэропорту добавили, что билетом в кино станет плата за парковку:

- Въезд на парковку аэропорта платный: 150 рублей за каждый полный/неполный час. Оплачивать можно в офисе парковки и в терминалах оплаты. Какая-либо иная отдельная плата за просмотр кинолент не взимается.

Расписание сеансов:

27 мая - "Телохранитель киллера" (режиссер Патрик Хьюз)

28 мая – «7 психопатов» (режиссер Мартин Макдонах)

29 мая – «Дом, который построил Джек» (режиссер Ларс фон Триер)

30 мая – «Место под соснами» (режиссер Дерек Сиенфрэнс)

31 мая – «Твин Пикс» (режиссер Дэвид Линч)

1 июня – «Шоссе в никуда» (режиссер Дэвид Линч).

Начало сеансов с 21 до 23 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU