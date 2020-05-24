В Калининградской области выявили 43 новых случая коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T10:51:31+03:00

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За последние сутки в Калининградской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших в регионе достигло 1201. Как сообщили в оперштабе по коронавирусу, выздоровели 4 человека.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 344 481 заболевший в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 153 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 3 541 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU