В Калининградской области выявили 43 новых случая коронавируса
Общее число заболевших превысило 1200
.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в Калининградской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших в регионе достигло 1201. Как сообщили в оперштабе по коронавирусу, выздоровели 4 человека.
Всего в стране нарастающим итогом выявлен 344 481 заболевший в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 153 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 3 541 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU