В Калининграде автомобиль вылетел на тротуар на проспекте Калинина
Никто из пешеходов не пострадал
Фото с места происшествияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В воскресенье утром входом произошло ДТП рядом со входом в Южный парк. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На проспекте Калинина легковой автомобиль протаранил вылетела на тротуар, протаранив ограждение. После этого машина в резалась в столб.
Никто из пешеходов не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения в передней части. О состоянии водителя и пассажиров не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU