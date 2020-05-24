2020-05-24T11:10:42+03:00
Происшествия

В Калининграде автомобиль вылетел на тротуар на проспекте Калинина

Никто из пешеходов не пострадал
Сергей Богров
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Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В воскресенье утром входом произошло ДТП рядом со входом в Южный парк. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На проспекте Калинина легковой автомобиль протаранил вылетела на тротуар, протаранив ограждение. После этого машина в резалась в столб.

Никто из пешеходов не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения в передней части. О состоянии водителя и пассажиров не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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