В Калининграде автомобиль вылетел на тротуар на проспекте Калинина

24 Май 2020 2020-05-24T11:10:42+03:00

Фото с места происшествия Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Никто из пешеходов не пострадал

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В воскресенье утром входом произошло ДТП рядом со входом в Южный парк. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На проспекте Калинина легковой автомобиль протаранил вылетела на тротуар, протаранив ограждение. После этого машина в резалась в столб.

Никто из пешеходов не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения в передней части. О состоянии водителя и пассажиров не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU