В оперштабе рассказали подробности о новых случаях коронавируса в Калининграде

24 Май 2020 2020-05-24T11:40:33+03:00

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Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Калининградской области у 21 она проходит бессимптомно. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Еще у 22 заболевших симптомы обнаружены, в том числе у 16 из них диагностирована пневмония.

Напомним, в воскресенье стало известно о еще 43 случаях заболевания в регионе. Таким образом, общее число заболевших составило 1201 человек. За последние сутки выздоровели 4 человека, а всего с начала пандемии — 534 пациента.

Всего на COVID-19 нарастающим итогом обследовано 42 462 человека, остаются под медицинским наблюдением 3 387 человек, в том числе 171 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU