Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

24 Май 2020 2020-05-24T12:48:44+03:00

По его словам, российские власти превратили регион в закрытую военную базу

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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен назвал «Калининградскую область «кинжалом в сердце Европы». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, сообщают РИА Новости.

— Географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но, к сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами, — сказал дипломат.

Как пояснил О’Брайен, Россия не разрешала американским самолетам совершать облеты региона в рамках Договора по открытому небу. Ранее президент Дональд Трамп заявил о выходе США из этого договора. Представители ЕС призвали Вашингтон вернуться к его выполнению.

В свою очередь в российском МИД подчеркнули, что Москва не нарушала никаких пунктов соглашения. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, Россия продолжит выполнять его условия до тех пор, пока оно действует.

Напомним, Договор по открытому небу в 2002 году подписали 34 государства. Соглашение позволяет его участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах и маневрах друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU