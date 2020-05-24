В Калининграде из-за вспышки коронавируса закрыли БСМП

24 Май 2020 2020-05-24T12:14:35+03:00

Некоронавирусных больных теперь будут доставлять в Областную клиническую больницу

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В Калининграде с воскресенья закрывают корпус БСПМ, который был чистой зоной и работал на некоронавирусных больных. Пациентов медучреждения будут теперь отправлять в Областную клиническую больницу. Об этом сообщили в региональном штабе по распространению коронавируса.

— Дезинфекционные мероприятия будут проводиться в течение трех дней. С вечера вторника-утра среда больница продолжит работу в штатном режиме, — сообщили в оперштабе.

Напомним, ранее о возможном закрытии медучреждения из-за вспышки коронавируса заявляла главный санитарный врач области Елена Бабура. В БСМП случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы, в основном, в отделении гнойной хирургии и урологическом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU