В Калининграде из-за вспышки коронавируса закрыли БСМП
В Калининграде с воскресенья закрывают корпус БСПМ, который был чистой зоной и работал на некоронавирусных больных. Пациентов медучреждения будут теперь отправлять в Областную клиническую больницу. Об этом сообщили в региональном штабе по распространению коронавируса.
— Дезинфекционные мероприятия будут проводиться в течение трех дней. С вечера вторника-утра среда больница продолжит работу в штатном режиме, — сообщили в оперштабе.
Напомним, ранее о возможном закрытии медучреждения из-за вспышки коронавируса заявляла главный санитарный врач области Елена Бабура. В БСМП случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы, в основном, в отделении гнойной хирургии и урологическом отделении.
ИСТОЧНИК KP.RU