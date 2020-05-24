После ДТП на улице Брусничной в Калининграде умерла 33-летняя мотоциклистка
Женщина не справилась с управлением и врезалась в движущийся «Фольксваген»
Фото с места ДТПФото: отдел ГИБДД по Калининграду.
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На улице Брусничной в Калининграде произошло ДТП, в котором погибла 33-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Дорожная авария произошла в минувшую субботу в 13:30 в районе дома № 171. Мотоцикл под управлением женщины не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в движущийся «Фольксваген». В результате женщина получила тяжелые телесные повреждения и скончалась в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU