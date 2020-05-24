На польской стороне поймали лебедя, который пытался пересечь границу с Калининградской областью

24 Май 2020 2020-05-24T17:35:00+03:00

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Польские пограничники поймали лебедя, который пытался пересечь границу на пропусконом пункте в Гжехотках. Об этом сообщается на официально странице пограничной службы в Facebook.

Птица попыталась сделать несколько подходов, чтобы пересечь границу, что привлекло внимание сотрудников. Как оказалось, у лебедя были сломаны лапки. Животное отвезли в центр диких животных, где он будет проходить реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU