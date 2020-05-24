В Калининграде на улице Суворова 57-летний мотоциклист пострадал в тройном ДТП

24 Май 2020 2020-05-24T18:31:03+03:00

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В тройном ДТП на улице Суворова в Калининграде пострадал 57-летний мотоциклист. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, водитель «БМВ» во время поворота в направлении улицы Транспрортной создал помеху в движении для мотоцикла «Харлей-Девидсон». В результате последний упал, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ. Мотоциклист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU