За сутки в Калининграде выявили 43 новых случая коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1244 случая заболевания.
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За сутки в Калининградской области выявлено 43новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1244 случая заболевания.
За последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3 908 случаев (43,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU