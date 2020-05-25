Три человека умерли от коронавируса в Калининградской области
Количество летальных случаев в Калининградской области увеличилось до 21
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Калининградской области за сутки умерли три человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Скончались две женщины и один мужчина в возрасте 73 года, 87 лет и 61 год соответственно. Все они имели тяжелые хронические заболевания
Таким образом, количество летальных случаев в Калининградской области увеличилось до 21.
Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в Калининградской области выявлено 43новых случая коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU