Три человека умерли от коронавируса в Калининградской области

25 Май 2020 2020-05-25T11:07:40+03:00

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В Калининградской области за сутки умерли три человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Скончались две женщины и один мужчина в возрасте 73 года, 87 лет и 61 год соответственно. Все они имели тяжелые хронические заболевания

Таким образом, количество летальных случаев в Калининградской области увеличилось до 21.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в Калининградской области выявлено 43новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU