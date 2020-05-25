Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининградской области

25 Май 2020 2020-05-25T11:12:24+03:00

16 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у восьмерых диагностирована пневмония

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 1244 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 27 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. 16 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у восьмерых диагностирована пневмония», - рассказали в оперштабе.

Также за сутки от коронавируса скончались три человека, количество летальных случав возросло до 21.

ИСТОЧНИК KP.RU