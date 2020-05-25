В Правдинском районе перевернулся УАЗ, пострадал 17-летний пассажир
Молодой человек получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе в результате ДТП пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Правдинск-Темкино». Пьяный 29-летний водитель «УАЗа» превысил скорость, не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП телесные повреждения получил 17-летний пассажир.
ИСТОЧНИК KP.RU