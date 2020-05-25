В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

25 Май 2020 2020-05-25T11:21:49+03:00

Электричества не будет в домах на 13-ти улицах

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В Калининграде в понедельник, 25 мая, в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. 4-я Б. Окружная 1, 3б, 5, 7, 7а, 9а, 9-21, 74б, 74-96, ул. А. Невского 205, 205в, ул. Таганрогская 2, 4, 4б, 6, 6а, 8, 10, 3-7, 11-31, ул. Арсенальная 54-82, 82а , пер. Таганрогский 3, 3а-ж, 5, 5а, 7, 10, 12, 12а, 14, 16, 6а, 18-24, ул. Туруханская 2, 2а, 4, 3, 5, 7, 7а, 8, 10, 14, 18, пер. 1-й Туруханский 2-6, 3, 5, 9, 10-14, пер. 2-й Туруханский 6, ул. Ключевая 2, 6, ул. Родниковая 5.

На то же время, до 18 часов, отключат от света дома по Ленинскому пр-кту 68-86, 76а, ул. Багратиона 114-126, ул. Серпуховская 35а, 37-41, 30, 30а, 32-42.

От холодной воды для работ на сетях до 17 часов отключены дома по ул. Волховская 6, ул. Третьяковская 2-10, 3-31, 32-42. До 14 часов воды не будет в доме по ул. Гайдара 1б.

До 17 часов останутся без воды дома по ул. Чапаева 1-19, 2-14, ул. М. Расковой 20, 22, 23, 25, ул. Кутузова 4-10, пр-кт Мира 69, 71.

ИСТОЧНИК KP.RU