Жительницу Полесска осудили за миллионный долг по алиментам

25 Май 2020 2020-05-25T11:30:01+03:00

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Жительницу Полесского района осудили за неуплату алиментов на содержание ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина должна была выплачивать алименты на содержание дочери 2002 года рождения, однако долгое время уклонялась от исполнения решения суда. Летом 2017 года ее привлекали к административной ответственности, однако непутевая мать выводов не сделала. В итоге ее долг составил 1,1 млн рублей.

Суд приговорил ее к 8 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % от заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU