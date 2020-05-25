Жительницу Полесска осудили за миллионный долг по алиментам
уд приговорил ее к 8 месяцам исправительных работ
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительницу Полесского района осудили за неуплату алиментов на содержание ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Женщина должна была выплачивать алименты на содержание дочери 2002 года рождения, однако долгое время уклонялась от исполнения решения суда. Летом 2017 года ее привлекали к административной ответственности, однако непутевая мать выводов не сделала. В итоге ее долг составил 1,1 млн рублей.
Суд приговорил ее к 8 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % от заработка.
ИСТОЧНИК KP.RU