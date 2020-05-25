Эксперты оценили социальную ориентированность бюджета Калининградской области

25 Май 2020 2020-05-25T11:49:14+03:00

Социальные расходы консолидированного бюджета региона в 2019 году составили 45,72 тыс рублей на одного человек

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Калининградская область заняла 41-е место в рейтинге регионов по социальной ориентированности бюджетов. Исследование провело «РИА Новости».

По данным исследования, социальные расходы консолидированного бюджета региона в 2019 году составили 45,72 тыс рублей на одного человека. При этом, суммарные социальных расходы в прошлом году составили 31,4% от всех расходов бюджета.

Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы.

Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя.

За ней следуют Москва и Санкт-Петербург с показателем, превышающим 90 тысяч рублей на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU