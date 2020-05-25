Житель Озерска получил 460 часов обязательных работ за незаконную добычу янтаря

25 Май 2020 2020-05-25T11:54:43+03:00

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В Зеленоградском районе осудили жителя Озерска, который попался на незаконной добыче янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2018 году мужчину уже привлекали к ответственности за добычу янтаря. Тогда его оштрафовали на 200 тысяч рублей, а также конфисковали 8 лопат. В марте этого года злоумышленник вновь вышел на преступный промысел в районе поселка Вербное.

За рецидив суд приговорил его к 460 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU