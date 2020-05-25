Под Калининградом в дерево врезался мотоцикл: двое пострадавших

25 Май 2020 2020-05-25T11:59:36+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Светловском районе в воскресенье, 24 мая. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Люблино-Черепаново». 25-летинй водитель мотоцикла на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU