2020-05-25T12:13:16+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель

Двое водителей попались на повторном пьяном вождении
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

С 22 по 24 мая в Калининградской области проходили массовые проверки водителей на трезвость. Всего инспекторы ГИБДД выявили и отстранили о управления 31 пьяного водителя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Два водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.

Сообщить о грубом нарушении Правил дорожного движения, а также о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Немане в кювет опрокинулась «Мазда», двое пострадавших
Власти сообщили, до какого срока принимаются заявления на выплату бизнесу региональных субсидий
На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель
Под Калининградом в дерево врезался мотоцикл: двое пострадавших
Житель Озерска получил 460 часов обязательных работ за незаконную добычу янтаря
Эксперты оценили социальную ориентированность бюджета Калининградской области
Жительницу Полесска осудили за миллионный долг по алиментам
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды
В Правдинском районе перевернулся УАЗ, пострадал 17-летний пассажир
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининградской области
Три человека умерли от коронавируса в Калининградской области
За сутки в Калининграде выявили 43 новых случая коронавируса
В Калининграде на улице Суворова 57-летний мотоциклист пострадал в тройном ДТП
На польской стороне поймали лебедя, который пытался пересечь границу с Калининградской областью
После ДТП на улице Брусничной в Калининграде умерла 33-летняя мотоциклистка
В Калининграде на Емельянова горел «Фольксваген»
В Калининграде из-за вспышки коронавируса закрыли БСМП
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
В оперштабе рассказали подробности о новых случаях коронавируса в Калининграде
В Калининграде автомобиль вылетел на тротуар на проспекте Калинина
В Калининградской области выявили 43 новых случая коронавируса
В кино по цене парковки: в Калининградской области открывается автомобильный кинотеатр
В субботу индекс самоизоляции в Калининграде рухнул до "докоронавирусного" уровня
"Куда вы прете? Медом намазано?": несмотря на запрет, сотни калининградцев в субботу устремились к морю
Под Зеленоградском легковушка протаранила отбойник и повисла на склоне
Москвичам, прилетающим в Калининград до 31 мая, придется выложить о себе всё