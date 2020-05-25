На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель

25 Май 2020 2020-05-25T12:13:16+03:00

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С 22 по 24 мая в Калининградской области проходили массовые проверки водителей на трезвость. Всего инспекторы ГИБДД выявили и отстранили о управления 31 пьяного водителя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Два водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.

Сообщить о грубом нарушении Правил дорожного движения, а также о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU