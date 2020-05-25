2020-05-25T12:17:13+03:00
Экономика

Власти сообщили, до какого срока принимаются заявления на выплату бизнесу региональных субсидий

Уже одобрены 794 заявления на общую сумму в 24,5 миллиона рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Заявления на выплату региональных субсидий для предпринимателей принимаются до 1 июня , поэтому желающим получить поддержку государства нужно поторопиться. Уже поступило более тысячи заявлений от представителей малого бизнеса Калининградской области, сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве социальной политики.

«В Центр занятости населения поступило 1 055 заявлений на общую сумму 42,2 миллиона рублей, – отметили в ведомстве. – Уже одобрены комиссией 794 заявления на общую сумму в 24,5 миллиона рублей, в том числе 590 – от индивидуальных предпринимателей на 14,9 миллиона и 204 – от ООО на сумму 9,6 млн рублей».

Среди ИП, получивших поддержку, более трети составляют парикмахерские и салоны красоты, почти по 20% приходится на долю организаций, занимающихся ремонтом компьютеров и мелкой бытовой техники, а также предприятий, предоставляющих продукты питания. При этом 8,2 миллиона рублей приходится на индивидуальных предпринимателей без наемных работников.

Среди юридических лиц лидирующие позиции занимают организации дополнительного образования детей и взрослых – 35% заявлений на сумму 3,1 млн рублей, а также предприятия по предоставлению продуктов питания и напитков – 26% на сумму 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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