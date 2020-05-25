В Немане в кювет опрокинулась «Мазда», двое пострадавших

25 Май 2020 2020-05-25T12:26:40+03:00

Водитель превысила скорость и не справилась с управлением

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Три человека пострадали в двух ДТП в Калининградской области в воскресенье, 24 мая. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром в Немане на улице Победы 26-летняя водитель «Мазды» превысила скорость, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля в кювет. В результате аварии водитель и 24-летний пассажир получили телесные повреждения.

Вечером в Славском районе 36-летинй водитель «Хендая» на автодороге «Славск-Гастеллово» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU