В Немане в кювет опрокинулась «Мазда», двое пострадавших
Три человека пострадали в двух ДТП в Калининградской области в воскресенье, 24 мая. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Утром в Немане на улице Победы 26-летняя водитель «Мазды» превысила скорость, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля в кювет. В результате аварии водитель и 24-летний пассажир получили телесные повреждения.
Вечером в Славском районе 36-летинй водитель «Хендая» на автодороге «Славск-Гастеллово» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU