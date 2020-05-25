В Черняховске пьяного водителя арестовали на 7 суток за неповиновение инспектору ГИБДД
На требование автоинспектора проехать в отдел горожанин ответил грубым отказом, вел себя агрессивно и ругался
.Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске арестовали водителя, который оказал неповиновение сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
На улице Станция Новый Черняховск инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Более того, у него не было водительских прав.
На требование автоинспектора проехать в отдел горожанин ответил грубым отказом, вел себя агрессивно и ругался.
Суд признал его виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и арестовал на 7 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU