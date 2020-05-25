2020-05-25T13:05:05+03:00
Общество

В Калининграде мошенник обманул пенсионеров на 600 тысяч рублей

Мошенником оказался ранее не судимый 29-летний житель Ленинградской области
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде полицейские задержали мошенника, который похитил у пенсионеров 600 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Первой жертвой стала 69-летняя пенсионерка, которой позвонил мужчина и заявил, что ей якобы положена компенсация за некачественный товар в размере 400 тысяч рублей.

«Доверчивая женщина согласилась перевести на указанные злоумышленником карты «пошлину». Однако звонивший заявил, что произошел компьютерный сбой, звонил снова и снова, пока собеседница не перевела аферисту в общей сложности 585 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Ещё одна 65-летняя пенсионерка, стала жертвой мошенника, который представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что её карту пытаются взломать. Для спасения накоплений мошенник попросил продиктовать номер банковской карты и коды подтверждения операций, приходящие в смс-сообщениях.

Пенсионерка, не подозревая обмана, сообщила все необходимые данные, после чего с её карты похитили свыше 26 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что мошенником оказался ранее не судимый 29-летний житель Ленинградской области. Сотрудники регионального управления уголовного розыска выехали в командировку и задержали подозреваемого.

Полицейские во время обыска нашли у него телефоны и банковские карты, используемые для совершения мошеннических действий. Мужчина уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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