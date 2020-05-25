2020-05-25T13:10:48+03:00
Происшествия

В Калининграде водителю грозит до 5 лет колонии за сбитую насмерть велосипедистку

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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По факту гибели велосипедистки в ДТП на улице Октябрьской в Калининграде возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла 8 февраля. 43-летний водитель «Рено» не уступил дорогу и врезался в двигавшийся велосипед. От полученных травм 53-летняя велосипедистка скончалась в больнице.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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