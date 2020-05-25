Стало известно, как после снятия ограничений будут работать в Калининграде бани и сауны

25 Май 2020 2020-05-25T14:06:44+03:00

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Калининградское управление Роспотребнадзора подготовила рекомендации по работе бань и саун, которые должны будут открыться в Калининграде с 1 июня (если не произойдет ничего экстраординарного).

В постановлении, подписанном главным санитарным врачом региона Еленой Бабура, сказано, что ежедневно перед открытием в банях и саунах необходимо проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств. Перед началом рабочей смены сотрудники должны проходить т.н. "входной фильтр" - у них должна измеряться температура и проверяться здоровье на предмет симптомов. Перед входом необходимо орудовать зоны для обработки рук кожными антисептиками. "Входной фильтр" будет организован также для посетителей бани.

Кроме того, в помывочном заведении необходимо соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метра между посетителями. Правда, это правило не касается посещения парилки, где можно сидеть ближе друг к другу.

ИСТОЧНИК KP.RU