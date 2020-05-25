Оперштаб: В Калининграде четыре пациента с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ
Об этом сообщает региональный оперативный штаб
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Калининградской области четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах ИВЛ. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
За сутки в области выявлено 43 новых случая заболевания, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1244 случая заражения.
Также в понедельник стало известно, что в области скончались три пациента с коронавирусом - две женщины и один мужчина в возрасте 73 года, 87 лет и 61 год соответственно. Количество летальных случаев увеличилось до 21.
ИСТОЧНИК KP.RU