Оперштаб: В Калининграде четыре пациента с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ

25 Май 2020 2020-05-25T14:16:40+03:00

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В Калининградской области четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах ИВЛ. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки в области выявлено 43 новых случая заболевания, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1244 случая заражения.

Также в понедельник стало известно, что в области скончались три пациента с коронавирусом - две женщины и один мужчина в возрасте 73 года, 87 лет и 61 год соответственно. Количество летальных случаев увеличилось до 21.

ИСТОЧНИК KP.RU