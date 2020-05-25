Молодой калининградец попался на закладках амфетамина

25 Май 2020 2020-05-25T14:22:11+03:00

Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы

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В Калининграде полицейские задержали 20-летнего мужчину, который занимался сбытом синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый горожанин распространял мелкооптовые партии запрещенных веществ через оставление закладок. По данным следствия, подозреваемый оборудовал тайники с амфетамином в малопосещаемых местах города.

«Злоумышленник закапывал пакетики с наркотиками и передавал координаты тайников покупателям. Общий вес изъятого составил 35 грамм», - сообщили в пресс-службе УМВД.

На него завели уголовные дела по двум статьям УК РФ. Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU