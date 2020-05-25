2020-05-25T14:22:11+03:00
Общество

Молодой калининградец попался на закладках амфетамина

Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские задержали 20-летнего мужчину, который занимался сбытом синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый горожанин распространял мелкооптовые партии запрещенных веществ через оставление закладок. По данным следствия, подозреваемый оборудовал тайники с амфетамином в малопосещаемых местах города.

«Злоумышленник закапывал пакетики с наркотиками и передавал координаты тайников покупателям. Общий вес изъятого составил 35 грамм», - сообщили в пресс-службе УМВД.

На него завели уголовные дела по двум статьям УК РФ. Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре города Калининградской области претендуют на федеральные средства на благоустройство
Евгений Гришковец, находясь на карантине, начал писать книгу
На калининградских дорогах установят три новые метеостанции
Прокуратура выявила грубые нарушения пожарной безопасности в пансионате «Отрадное»
Молодой калининградец попался на закладках амфетамина
Оперштаб: В Калининграде четыре пациента с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ
Стало известно, как после снятия ограничений будут работать в Калининграде бани и сауны
В Калининграде водителю грозит до 5 лет колонии за сбитую насмерть велосипедистку
В Калининграде мошенник обманул пенсионеров на 600 тысяч рублей
В Черняховске пьяного водителя арестовали на 7 суток за неповиновение инспектору ГИБДД
В Немане в кювет опрокинулась «Мазда», двое пострадавших
Власти сообщили, до какого срока принимаются заявления на выплату бизнесу региональных субсидий
На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель
Под Калининградом в дерево врезался мотоцикл: двое пострадавших
Житель Озерска получил 460 часов обязательных работ за незаконную добычу янтаря
Эксперты оценили социальную ориентированность бюджета Калининградской области