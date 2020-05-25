2020-05-25T14:33:48+03:00
Общество

Прокуратура выявила грубые нарушения пожарной безопасности в пансионате «Отрадное»

Нарушения создают угрозу жизни в случае пожара
Виктор Сергеев
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Светлогорская межрайонная прокуратура выявила грубые нарушения требований пожарной безопасности в пансионате по уходу за пожилыми людьми «Отрадное» ООО «Добрый дом» в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В помещения пансионата допускалась эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, отсутствовала пожарная сигнализация на чердачном этаже здания, первичные средства пожаротушения находились в неисправном состоянии. Все это создает угрозу жизни в случае пожара.

«На момент проведения проверки в пансионате «Отрадное» на круглосуточном уходе с обеспечением проживания находились 23 постояльца пожилого возраста, в том числе из категории маломобильных граждан», - отметили в пресс-службе ведомства.

По фактам нарушений возбуждено несколько административных дел, также директору пансионата внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на особом контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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