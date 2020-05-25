2020-05-25T16:24:01+03:00
Общество

На калининградских дорогах установят три новые метеостанции

На строительство и содержание новых метеостанций выделено более 25 млн рублей.
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году в Калининградской области установят три автоматизированные системы комплексного контроля состояния автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Метеостанции появятся на дорогах «ГусевОльховатка – граница Республики Польша», «КалининградМамоново» и «Советск – Гусев».

«Мы их будем устанавливать по контрактам жизненного цикла. Это означает, что монтаж и дальнейшее обслуживание на протяжении нескольких лет в руках у одного подрядчика. К концу этого года метеостанций будет уже тринадцать. Для полного покрытия региона их необходимо тридцать шесть. Мы планомерно идем к этой цели», – рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

На строительство и содержание новых метеостанций выделено более 25 млн рублей. Метеостанции при помощи датчиков, вмонтированных в асфальтобетонное покрытие, измеряют порядка тридцати параметров: температуру внутри и на поверхности дороги, толщину слоя воды или снега, фиксируется степень и момент обледенения покрытия и так далее. Это позволит дорожникам получать краткосрочный метеопрогноз, благодаря которому можно оперативно провести предварительную обработку того или иного участка дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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