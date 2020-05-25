2020-05-25T16:30:03+03:00
Звезды

Евгений Гришковец, находясь на карантине, начал писать книгу

Драматург впервые представил отрывок из недописанного произведения
Александр КАТЕРУША
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Евгений Гришковец.Евгений Гришковец.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский писатель Евгений Гришковец, который, как и все мы, живет в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, начал работу над новой книгой. Об этом он рассказал во время одного из эфиров на своем YouTube-канале.

- Я сейчас пишу книгу. Не знаю, какого она будет объема. Я назвал ее для себя «Записки карантинного времени» или «Записки из карантина», а сейчас я ее для себя называю «Записки из остановившегося времени», - сказал Евгений Гришковец и отметил, что книга эта незапланированная и вряд ли бы она была им написана, если бы он находился на гастролях.

При этом в действительности настоящее название будущей книги – «Узелки». Состоять она будет из многих глав. Маленький отрывок из неоконченного произведения автор прочитал в эфире.

- Я делаю это в первый раз в жизни: творческой, профессиональной и человеческой. Я никогда прежде не читал отрывков из неоконченных произведений и книг, никому их не показывал. Неопубликованное показывал, читал, демонстрировал, а недописанное – еще нет, - сказал писатель.

Он зачитал главу про разговор двух друзей, который перетекает в воспоминания о детстве, а конкретно о хомяках, которых так любят заводить дети.

Интересно, что в середине апреля, когда самоизоляция только начиналась, Евгений Гришковец говорил, что литературной работой дома сейчас не занимается.

- У меня нет замысла. А просто так садиться и писать ради того, чтобы просто писать, я не могу. Этого делать не стоит, - говорил он.

Интервью с писателем о домашних делах, жизни в эпоху коронавируса и многом другом, читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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