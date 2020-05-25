Четыре города Калининградской области претендуют на федеральные средства на благоустройство

25 Май 2020 2020-05-25T17:07:36+03:00

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Четыре города Калининградской области будут участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году. Их проекты одобрила региональная межведомственная комиссия.

В категории «малые города» от 20 тысяч до 50 тысяч человек представлен Гусев с проектом благоустройства территории привокзальной площади. В категории «малые города» до 20 тысяч человек участвуют Гурьевск, Полесск и Светлогорск.

В Полесске планируют благоустроить набережную реки Дейма в центре города, в Гурьевске - создать парк «Истоки вдохновения», расположенный вдоль центральной улицы Ленина, в Светлогорске – провести ревитализацию лесопарковых территорий Отрадного.

Все заявки пройдут техническую экспертизу, получат предварительную оценку экспертов и членов межведомственной рабочей группы Минстроя России. Также пройдут очные защиты команд. Победителей федеральная комиссия планирует назвать до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU